Київ приєднався до програми енергетичного розвитку міст України.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, голова КМДА Олександр ПОПОВ підписав Угоду мерів за сталий енергетичний розвиток.

«Нещодавно ми прийняли міську програму підвищення енергоефективності на 2011-2015 роки. На часі – розробка Муніципального енергетичного плану столиці. Підписання Угоди мерів стане ще одним кроком у реалізації концепції енергоефективної модернізації міського господарства і обов’язково знайде своє відображення у Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року», – підкреслив О.ПОПОВ.

Він зауважив, що приєднання Києва до «Угоди мерів за сталий енергетичний розвиток» є важливим та принциповим кроком. За словами О.ПОПОВА, міська влада добре усвідомлює, що питання енергозбереження та енергоефективності є пріоритетним питанням для столиці України.

«Ми безумовно беремо на себе певну відповідальність за проведення курсу, пов’язаного з енергозбереженням і позитивним впливом на екологічний стан, зменшуючи парникові викиди. Хочу запевнити наших колег відносно того, що Київ, підписавши угоду, буде надійним партнером у реалізації програм, пов’язаних з енергозбереженням та енегроефективністю», – сказав керівник столичної міськдержадміністрації.

Зокрема, столична влада сприятиме раціональному використанню енергоресурсів, контролюватиме зменшення шкідливих викидів у повітря та забезпечуватиме сталий розвиток міста.

Крім того, згідно з Угодою впродовж року міська адміністрація зобов’язується розробити План дій для сталого енергетичного розвитку Києва та презентувати її громаді.