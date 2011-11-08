Учені лякають сильними магнітними бурями у найближчі дні

Потужний спалах на Сонці в період з 9 по 15 листопада цього року може спричинити сильну магнітну бурю на Землі, повідомив РІА «Новости» директор Інституту прикладної геофізики (ІПГ) Росгідромету Володимир ЛАПШИН.

Потужний сонячний спалах вже стався в ніч з 3-го на 4 листопада, але він не спричинив ніяких серйозних наслідків на Землі.

"Джерелом спалаху, що стався, послужила область найбільшої за останні кілька років активності на Сонці. Сьогоднішнє положення цієї області на Сонці таке, що збурення, котрі викликаються нею, здебільшого проходять мимо Землі. Утім протягом кількох днів, до 15 листопада, ця область переміщуватиметься до центру Сонця, і до її заходу за західний край світила Земля буде "під прицілом", - сказав учений.

Він зазначив, що в цей період потужні сонячні спалахи можуть привести до серйозних магнітних бурь на нашій планеті, які в свою чергу можуть позначитися і на самопочутті людей, і на роботі високоточної апаратури.