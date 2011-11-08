В Одесі рейдери увірвалися у соціальні їдальні й силою вивели директора

В Одесі відбувається рейдерська атака на соціальні їдальні «Ветеран». Про це УНІАН повідомив координатор «Оновлення країни» в Одесі Сергій ГУЦАЛЮК.

За його словами, на даний час відбувається рейдерське захоплення приміщень двох соціальних їдалень «Ветеран» в Одесі по вулиці Варненській та Люстдорфська дорога.

«О 17:30 до приміщень двох їдалень увірвалися по десять невідомих осіб. Директора їдальні, що на вулиці Варненскій, силою вивели з приміщення і змінили всі замки. Зараз туди нікого не впускають», - сказав С.ГУЦАЛЮК.

Він також повідомив, що біля їдалень зібралися літні одесити, які щодня там харчуються. За усім, що відбувається, мовчки спостерігають співробітники спецпідрозділу «Беркут».

«Соціальні їдальні – це єдине місце, де можуть безкоштовно харчуватися малозабезпечені жителі Одеси, а це, здебільшого, люди літнього віку. Ті, хто наважився силоміць забрати приміщення цих їдалень, прирікають людей на голод», - сказав С.ГУЦАЛЮК.

Як передає кореспондент УНІАН, директор їдальні по вулиці Варненській Любов ДЕГТЯРЬОВА заявила, що невідомі особи, які взяли її під руки і винесли з приміщення, представилися судовими виконавцями.

«Приблизно десять осіб підійшли до мене, представилися судовими виконавцями і сказали, що нібито виконують якийсь припис, тому співробітники їдальні мають покинути приміщення. Потім «виконавці» закрили двері зсередини і нікого в приміщення не пускають», - сказала Л.ДЕГТЯРЬОВА.

За схожим сценарієм була захоплена і їдальня на Люстдорфській дорозі.

Президент благодійного фонду «Ветеран» Віктор СТАНКЕВИЧ так прокоментував події, що відбуваються: «Відбувається протизаконне захоплення джерела, з якого сотні людей щодня отримують безкоштовне харчування. Сьогодні у нас забирають ці приміщення, тому що при владі перебувають певні люди».