Томенко здивований «економічними успіхами» Януковича та Секретаріатом Президента

Один із лідерів БЮТ Микола ТОМЕНКО здивований оцінкою Секретаріату Президента «економічних успіхів» уряду Віктора ЯНУКОВИЧА за перше півріччя цього року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, за словами політика, “загальновідомо, що в жодній цивілізованій країні реальний стан справ соціально-економічної політики не аналізується за показниками ВВП чи за станом фінансового ринку країни”. Зокрема, пояснив він, починаючи від індексу людського розвитку, що його застосовує ООН, чи рейтингової методології з конкурентоспроможності країн і регіонів, що використовується Інститутом розвитку менеджменту в Лозанні (ІMD-Lausanne), беруться до уваги передовсім показники якості життя людини, тобто реальної заробітної плати, демографічної ситуації (тривалість життя, смертність), освітні показники тощо.

Загальновідомо, зазначає М.ТОМЕНКО, що “уряд ЯНУКОВИЧА до початку виборчої кампанії практично відмовився від реалізації серйозних соціальних програм, і лише під тиском опозиції та виборчої кампанії пішов на підвищення зарплат, пенсій та інших соціальних виплат”.

За словами М.ТОМЕНКА, щодо стану соціальної та гуманітарної сфери за результатами півріччя, то статистика Держкомстату, зокрема фіксує, що борги із виплати зарплати зросли на 11,3%, а в селі – на 19,4%. Крім того, за даними статистики, діти до першого року життя протягом 2007 року помирають частіше в 2,4 разу, порівняно з минулим роком; кількість медичних абортів зросла на 14,8%; показник смертності громадян від отруєння алкоголем збільшився від серпня 2005 року до червня 2007 на 32%.

Дуже важливим показником неефективності діяльності уряду, за словами М.ТОМЕНКА, є ступінь корумпованості країни загалом та економіки зокрема. Так, згідно з даними Міністерства економіки, які Анатолій КІНАХ не побоявся озвучити, ступінь корумпованості піднявся до 39% з 27% минулого року.

М.ТОМЕНКО сподівається, що громадяни адекватно оцінять соціально-економічну діяльність уряду В.ЯНУКОВИЧА за якістю свого життя, а не визначатимуть «велику успішність», як це зробив Секретаріат Президента за показниками ВВП та стану фінансових ринків.