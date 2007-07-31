Ющенко не підтримає продовження мораторію на продаж землі

Президент не підтримуватиме пролонгацію мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК.

У Секретаріаті вважають, що треба до початку роботи нової Верховної Ради напрацювати два законопроекти - про державний земельний кадастр і ринок землі, які дадуть змогу розблокувати питання прав власності на землю.

Нагадаємо, в даний час в Україні діє мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2008 року.

Закон «Про державний земельний кадастр» було ухвалено Верховною Радою 20 березня 2007 року. 13 квітня 2007 року Президент України наклав на нього вето.

Закон «Про ринок земель» було ухвалено в першому читанні 17 червня 2004 року.

Як повідомляв УНІАН, міністр аграрної політики України Юрій МЕЛЬНИК заявив, що мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2008 року може бути продовжено.