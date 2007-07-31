15-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція віце-президента Тендерної палати України Миколи Товстановського на тему: «Кожен десятий комп‘ютер при держзакупівлях прикарманюється», на якій буде повідомлено про виявлені Тендерною палатою України порушення при здійсненні процедур держзакупівель комп‘ютерної техніки (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: 332-03-97, 8 (097) 218-99-16.