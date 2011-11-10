Експерт не радить вкладати гроші в цінні папери

Україну чекає нова хвиля світової економічної кризи.

Таку думку Інституту Горшеніна висловив колишній заступник міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ.

«Це однозначно, і сумнівів немає, що, на жаль, рецесія дійсно буде. І - на відміну від 2009 року, - ні ми, ні світова економіка швидко з неї вийти не зможемо. Це буде достатньо затяжний період», - вважає він.

Щодо того, в які сфери інвестувати на сьогодні найвигідніше і безпечно, експерт висловився так: «На мою думку, точно не у фондовий ринок і вже точно не в похідні - цінні папери. Це однозначно. У цій ситуації, найімовірніше, вигідні і цікаві будуть ті сфери бізнесу, які, незалежно від кризи, завжди матимуть попит, – починаючи від послуг телекомунікацій і закінчуючи продуктами харчування і переробки. Хоча, звичайно, все залежить від конкретного проекту – універсальної ситуації, боюся, не буде», - зазначив І.УМАНСЬКИЙ.

На його думку, в останні десятиліття фондовий ринок працює, не базуючись на реальних показниках діяльності того чи іншого емітента. «Він базується на очікуваннях інвестора і на фінансовому доході, який можна одержати від операцій цих же паперів на фондовому ринку. Фондовий ринок, на жаль, цілком не відображає реальну вартість активів і доходів. Ті фінансові фондові «мильні пузирі», які останнім часом почали лопатися, власне кажучи, і обвалили європейську фінансову систему в 2007 році», - зазначив експерт. Він підкреслив, що система ця не змінилася й досі. «Боюся, що найближчим часом і фінансисти, й інвестори кардинально переглядатимуть правила роботи і систему відносин у цьому сегменті. Адже, повторюся, система роботи фондових майданчиків сьогодні цілком відірвана від реальної вартості активів емітентів, і доходу, і прибутку, які ці активи генерують», - вважає він.