Посол Німеччини: українська ГТС залишається найважливішим маршрутом

Українська газотранспортна система (ГТС) залишається найважливішим маршрутом транспортування російського газу до Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Надзвичайний і Повноважний Посол Німеччини в Україні Ганс-Юрген ГАЙМЗЕТ сьогодні журналістам у Києві.

«Нам відомо, що українська ГТС залишається найбільш важливим транспортним шляхом російського газу до Європи», - сказав він.

За його словами, модернізація української ГТС, що проводиться в сьогодні, є найбільш економічно вигідним і ефективним шляхом для того, щоб зберегти цю важливу гілки подачі газу з Росії до Європи.

При цьому він зазначив, що німецькі компанії проявляють велику зацікавленість до участі в модернізації української ГТС.

У той же час посол підкреслив важливість реалізованого проекту будівництва газопроводу «Північний потік», який забезпечить додаткову енергетичну безпеку країн Європейського Союзу, зокрема Німеччини.

У свою чергу, міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО відзначив надійність української ГТС та її економічну привабливість.

«Ми показуємо всім – європейським партнерам і російським колегам - надійність нашої газотранспортної системи, її можливості та економічну привабливість. Тому ми відстоюємо свою позицію, що наша ГТС є найбільш економічно вигідним напрямком транзиту російського газу до Європи», - сказав міністр.

При цьому Ю.БОЙКО додав, що Україна з розумінням ставиться до будівництва «Північного потоку», який забезпечить подачу до Європи додаткових обсягів природного газу.

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада в експлуатацію введена перша гілка газопроводу «Північний потік».