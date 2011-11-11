Меркель: у Німеччини тільки одна мета

Канцлер Німеччини Ангела Меркель спростувала чутки про реформування єврозони, передає Reuters. "Єдина мета, яку переслідує Німеччина, - це стабілізація єврозони в тих межах, в яких вона існує зараз", - заявила Меркель на прес-конференції після зустрічі з президентом Румунії Траяном Бесеску в Берліні.

Як уточнила канцлер, стабілізація можлива лише за умови, що будуть проведені достатні реформи. "Італія повинна повернути довіру до себе. Заходи економії необхідно прийняти якомога швидше", - цитує Лента.ру.Вона також додала, що політична невизначеність в Римі після відставки глави уряду Сільвіо Берлусконі не повинна затягнутися. Меркель додала, що Італія на правильному шляху, але час підганяє.

Раніше Reuters з посиланням на неназвані джерела в Брюсселі повідомило, що Німеччина і Франція обговорюють реформу єврозони. Як повідомлялося, Меркель і президент Франції Ніколя Саркозі розглядають варіант скорочення числа країн, що користуються єдиною європейською валютою.

Одночасно з цим німецькі ЗМІ повідомили про те, що партія Меркель ХДС пропонує внести зміни до договору про ЄС, згідно з якими країни Євросоюзу зможуть добровільно відмовитися від євро, не втративши при цьому членства в ЄС.