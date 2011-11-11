БЮТ: киян позбавляють права на безплатну меддопомогу

Київська міська організація ВО "Батьківщина" заявляє, що рішення Київради про надання права приватно-практикуючим лікарям безкоштовно орендувати приміщення зруйнує право киян на безплатну медичну допомогу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської організації "Батьківщини".

"Відповідно до рішення Київради, центральні районні поліклініки мають у примусовому порядку виділити у своєму закладі кабінети для роботи приватно-практикуючих лікарів", - зазначається у повідомленні.

За інформацією організації "Батьківщина", першими позбудуться частини своїх приміщень поліклініки Дарницького та Дніпровського районів, при цьому приймальні приватних лікарів будуть напряму підпорядковані КМДА та отримуватимуть відповідне фінансування.

"Нестачу кадрів у міських поліклініках, на яку посилаються в рішенні Київради, викликають мізерні зарплати медперсоналу муніципальних закладів охорони здоров’я та відсутність їх соціального захисту, тож залучення приватних лікарів для надання медичної допомоги не є вирішенням цієї проблеми", - переконані в "Батьківщині".

В партії наголошують, що міська влада ухвалює рішення, які постійно порушують право киян на належний рівень медичного обслуговування. "В той час як населення Києва збільшується, у столиці зменшується кількість лікувальних та пов’язаних із медициною установ, які надають безкоштовну медичну допомогу. У Києві понад 500 суб’єктів господарювання, які займаються медичною практикою, але лікування в них не по кишені більшості киян", - переконують в "Батьківщині".

Як повідомляв УНІАН, депутати Київради 10 листопада підтримали ініціативу керівництва КМДА та проголосували за прийняття рішення «Про порядок надання дозволу на передачу приміщень територіальної громади м. Києва у безоплатне користування (позичку) приватно-практикуючим лікарям, які залучені для надання населенню первинної медико-санітарної допомоги».

На переконання фахівців КМДА у галузі охорони здоров’я, прийняття цього рішення сприятиме вирішенню проблеми кадрового забезпечення сфери.

Зокрема, укомплектованість лікарських посад у Києві становить 78,4%. Із загальної кількості працюючих лікарів – 23% особи пенсійного віку. Загалом у столиці вакантними залишаються 3 тис. 427 посад лікарів.

За інформацією начальника Головного управління охорони здоров’я Віталія МОХОРЄВА, розвиток первинної допомоги на засадах сімейної медицини із залученням приватно-практикуючих лікарів є одним з найефективніших механізмів підвищення результативності роботи закладів цієї сфери, справедливого розподілу і раціонального використання ними коштів.

Реалізація цього рішення сприятиме підвищенню рівня медичного обслуговування киян, допоможе зробити його доступнішим та якіснішим, запевняють в КМДА.