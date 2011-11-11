В Україні росте дитяча злочинність

В Україні з початку 2011 року відзначається збільшення дитячої злочинності на 15-17% порівняно з аналогічним показником минулого року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на прес-конференції в Донецьку керівник управління забезпечення діяльності Уповноваженого Президента України з прав дітей Людмила ВОЛИНЕЦЬ.

«Так, в Україні відбулося збільшення дитячої злочинності на 15-17% порівняно з минулим, 2010 роком», - сказала вона.

За словами Л.ВОЛИНЕЦЬ, «для того, щоб розуміти, чому вона збільшилася, потрібно розкласти її складові».

«Зазвичай, як правило, вчинюють злочини діти, у яких проблемні сім'ї, якщо вони сироти, у них п'ють батьки тощо. Ми проаналізували ситуацію, і з’ясувалося, що різко збільшився рівень злочинності серед дітей, які вже скоювали злочини. Тобто повторна і рецидивна злочинність. Це надзвичайно серйозне питання», - пояснила Л.ВОЛИНЕЦЬ.

За її словами, повторно злочини скоюють «ті діти, які вчинили злочини, щодо них не було вжито дій, щоб їх відправити у місця позбавлення волі, але, водночас, профілактична робота була недостатньою», і в результаті вони «одержують серйозніший строки».

Л.ВОЛИНЕЦЬ висловила стурбованість збільшенням дитячої злочинності, що відбувається на тлі реформування правоохоронної системи. «Сьогодні ми стривожені тим, що, з одного боку, сталося це збільшення дитячої злочинності, з іншого боку – що це відбувається, зокрема, на тлі реформування органів внутрішніх справ у частині кримінальної міліції у справах дітей», – сказала вона.

На її думку, необхідно розібратися і серйозно «осмислити ці два процеси».

«Якщо нині збільшується злочинність дитяча, то чи варто зараз радикально міняти компетенцію кримінальної міліції у справах дітей? ...Можливо, й варто, і тоді не буде повторної злочинності, а може, й не варто. Але треба подумати, як це робити», – сказала Л.ВОЛИНЕЦЬ.

«Ця соціальна проблематика сьогодні ще більше загострює питання доцільності і напрямку реформування органів внутрішніх справ у справах дітей», – додала вона.