Літак «Київ - Амстердам» аварійно сів у Борисполі
10:33, 11 листопада 2011Суспільство
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Відбулися збої у розкладах польотів
Літак «Київ - Амстердам» авіакомпанії МАУ здійснив аварійну посадку в аеропорту «Бориспіль» через проблеми із шасі під час польоту.
Як передає кореспондент УНІАН, який перебував в аеропорту, офіційний представник МАУ пояснив, що причини технічних несправностей з’ясує спеціально створена комісія.
Внаслідок інциденту відбулися збої у розкладах польотів авіакомпанії, зокрема, скасовано рейс на Женеву.
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