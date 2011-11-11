Погода на суботу

Завтра на півночі Лівобережжя та у Криму вночі місцями очікується невеликий мокрий сніг.

Вітер північно-західний, північний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 0-5° морозу, у східних областях, на Прикарпатті та у горах Криму місцями 6-9° морозу; вдень 0-5° тепла, на Закарпатті до 9°.

У Київській області у суботу – без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла. У Києві температура вночі 0-2° морозу, вдень 2-4° тепла.