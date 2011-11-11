Роботу над проектом бюджету-2012 призупинили

Призупинено - голова Бюджетного комітету ВР

Київ. 11 листопада. УНІАН. Призупинено підготовку проекту державного бюджету на 2012 рік, повідомив газеті «Известия в Украине» голова Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Валерій БАРАНОВ.

За його словами, «це сталося через поки що невирішене питання про ціну газу», але «тільки-но Росія і Україна домовляться, ми приймемо бюджет наступного року».

Як сказав В.БАРАНОВ, тільки після цього в Міжнародному валютному фонді «розв`язуватиметься доля України».

«Не так давно я обговорював це проблемне питання з міністром фінансів (про співпрацю з МВФ - УНІАН). Можу зробити висновок, що співпраця за будь-якого розвитку подій, а я маю на увазі досягнення домовленостей з Росією, не припиниться. Повторення сценарію 2009 року з припиненням кредитування не буде», - сказав В.БАРАНОВ і підкреслив: «Україна має всі шанси, щоб одержати гроші».