Експерт: розмови про нову хвилю кризи істотно перебільшені

Віце-президент Українського союзу промисловців і підприємців, голова наглядової ради компанії «МТ-Інвест» Мирослав ТАБАХАРНЮК вважає, що розмови про нову хвилю економічної кризи істотно перебільшені.

Таку думку він висловив у рамках дослідницької програми Інституту Горшеніна «Друга хвиля світової кризи».

«На початку кризи 2007-2008 років було дуже модно говорити про те, що все добре, кризи не буде, чутки перебільшені. А зараз стало модно говорити про те, що криза наближається: «шеф, все пропало, гіпс знімають – клієнт від’їжджає. Мені здається, що розмови про кризу істотно перебільшені», - наголосив М.ТАБАХАРНЮК.

За словами експерта, в України є втрати на зовнішніх ринках, в першу чергу – в металургії та хімії. «Це, відповідно, призведе до зниження обсягів виробництва в Україні, оскільки ці галузі – металургія, хімія – істотно залежать від кон`юнктури світових ринків. Думаю, що 2012 рік Україна пройде на невеликому спаді. Ще буде невелике зростання. Не таке, як сьогодні – але на рівні 1-2%. А ось в 2013 році якраз співпадуть і психологічні чинники, і спад обсягів виробництва. Тому мій прогноз: найбільш складним роком для України буде 2013 рік», - вважає він.

На думку М.ТАБАХАРНЮКА, ніхто ще не придумав більш ефективної інвестиції, ніж у нерухомість. «Це найбільш стабільна інвестиція. Можливо, не така високодохідна, як хотілося б, але стабільна. Золото не рекомендував би, тому що, на мою думку, цей інвестиційний інструмент значно перегрітий психологічно. Треба інвестувати в такий бізнес, який би давав щоденний, щомісячний дохід. На сьогоднішній день найбільшу цінність представляють ті бізнеси, які здатні генерувати операційний прибуток: фаст-фуди, кав`ярні, виробництво продуктів харчування. Тобто ті, які спрямовані на споживання. Потреба в них щоденна і вони можуть приносити господареві щоденний прибуток. Сьогодні достатньо вигідний так званий «бізнес для ледачих» - депозити в банках. Не рекомендував би облігації, тому що державні боргові зобов`язання себе певною мірою дискредитують – не стільки в Україні, скільки в Європі. У землю ще рано інвестувати, але з часом – теж буде вигідно. Проте, більш цікавих і гарантованих інструментів, ніж земля і нерухомість, все ж таки світ не придумав», - сказав М.ТАБАХАРНЮК.

На думку експерта, інвестиційну привабливість створює й істотне зниження цін на фондовому ринку. «Сам придивляюся, думаю про фондовий ринок. Важливо відчути «дно» і почати інвестувати у фондовий ринок. Але важливо вчасно відчути точку дна. Думаю, в Україні вона ще не наступила по фондовому ринку. Місткість фондового ринку ще достатньо невелика в Україні. Якщо він розвиватиметься динамічно, то це стане добрим інструментом для інвестування. Просто потрібно розуміти, що це – не завжди прибутковість в короткі терміни. Український фондовий ринок має бути більш орієнтований на довгострокову перспективу інвестування», - вважає М.ТАБАХАРНЮК.