У Донецьку відбуваються Дні Швеції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької міської ради, організатором виступило Посольство Швеції в Україні за підтримки Донецької міськради.

У рамках Днів Швеції в Донецьку відбувається також Інвестиційний бізнес-форум, в якому беруть участь більш як 20 провідних всесвітньо відомих шведських компаній, таких як Volvo, Scania, Oriflame, Elekta та інші

У відкритті взяли участь Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО, голова Донецької облдержадміністрації Андрій ШИШАЦЬКИЙ і посол Швеції в Україні Стефан ГУЛЛГРЕН.

За словами О.ЛУК’ЯНЧЕНКА, Дні Швеції «сприяють інформаційному обміну, поглибленню співпраці, зміцненню контактів між українськими і шведськими діловими колами». Він нагадав, що між Донецьком і Швецією налагоджені стабільні економічні зв'язки, і щорічний зовнішньоторговельний товарообіг становить 40 млн. доларів США – «це лише 1% товарообігу міста і в найближчій перспективі всі наші зусилля будуть спрямовані на розширення співпраці».

У міськраді також повідомили, що в рамках бізнес-форуму планується розгляд перспектив модернізації промислового комплексу Донецька і області, залучення інвестицій, підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості міста і області, а також обмін у соціальній і культурній сферах.

Сьогодні в рамках Днів Швеції в Донецьку відбулося відкриття дитячого спортивного майданчика на вулиці Набережній.