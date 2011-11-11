Український спирт не витримує конкуренції

Перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ розкритикував керівництво Мінагрополітики і концерну «Укрспирт» за бездіяльність у наведенні ладу в спиртовій галузі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем'єра, під час наради з вирішення проблемних питань спиртової галузі А. КЛЮЄВ доручив Мінагрополітики разом з концерном терміново підготувати і подати на його розгляд відповідні пропозиції, зокрема, щодо зменшення тіньового обороту спирту, збільшення легального виробництва, завершення реорганізації галузі.

За словами учасників наради, на сьогодні половина підприємств концерну «Укрспирт» перебуває в процесі банкрутства. Перший віце-прем'єр доручив Міністерству юстиції здійснити у встановленому законом порядку заміну арбітражних керівників у цих процесах для ефективного захисту інтересів держави.

Крім того, А. КЛЮЄВ наголосив, що Мінекономрозвитку разом з Мінагрополітики повинні відновити систему планування виробництва на державних спиртових заводах. Він також доручив Мінагрополітики терміново подати на розгляд уряду програму перепрофілювання надмірних потужностей з виробництва спирту на виробництво біоетанолу. Мінекономрозвитку разом з Мінагрополітики одержали доручення розробити пакет законодавчих змін, які стимулюють використання біопалива в Україні.

Перший віце-прем'єр-міністр також доручив підготувати розпорядження Кабміну щодо мінімізації обігу фальсифікованих акцизних марок. Митна і податкова служби повинні вжити відповідних невідкладних заходів. Міністерство фінансів одержало доручення внести пропозиції щодо збільшення надходжень від акцизних платежів.

Учасники наради також констатували, що одна з причин падіння вітчизняного виробництва - конкуренція з дешевим імпортом. А. КЛЮЄВ доручив Мінекономрозвитку разом з Мінагрополітики провести розрахунки індикативних цін на алкогольні вироби і розробити питання поширення мінімальних роздрібних цін на імпортні алкогольні напої. Він також звернувся до вітчизняних виробників з пропозицією внести свої пропозиции з відповідними розрахунками.

«Керівництво України зацікавлене, щоб виробники спирту та алкогольної продукції нормально і прозоро працювали, а держава повинна зробити все, що від неї залежить, для створення прозорих і комфортних умов. Також надзвичайно важливо, щоб тіньові виробники перестали грабувати бюджет і труїти наших громадян», - цитує прес-служба першого віце-прем'єра.