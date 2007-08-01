Кузьмук обіцяє кадрові рішення по фосфорній аварії

Результати експертизи, яка з`ясовує причини фосфорної аварії на Львівщині, будуть відомі через 7-10 днів. Про це кореспонденту УНІАН повідомив віце-прем`єр-міністр України Олександр КУЗЬМУК.

«Це пов`язано з скрупульозною експертизою за багатьма параметрами», - зазначив він.

О.КУЗЬМУК також повідомив, що на сьогоднішній день розглядаються дві версії причин аварії. Перша – це порушення при завантаженні і технічний стан цистерн, і друга – якість залізничної колії. Відповідно, уточнив віце-прем`єр, якщо причиною буде визначена перша причина, то відповідальність ляже на казахську сторону, якщо ж друга – то на українську.

При цьому О.КУЗЬМУК зазначив, що кадрові рішення обов`язково будуть після результатів перевірки.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня в Буському районі Львівської області на залізничному перегоні Красне-Броди поблизу станції Ожидів Львівської залізниці в результаті нез’ясованих обставин сталася аварія вантажного поїзда. У складі поїзда було 58 вагонів, зокрема 15 спеціальних цистерн по 50 тонн кожна, з жовтим фосфором.

В результаті аварії зійшли з рейок 15 цистерн з жовтим фосфором, 6 з яких загорілися.

Під час ліквідації пожежі утворилася хмара з продуктів горіння, в зону ураження потрапили 14 населених пунктів Буського району і окремі території Радехівського і Бродівського районів області.