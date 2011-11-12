У Криму грабіжники збиралися викраденими грошима погасити кредит

Співробітники кримінального розшуку міськвідділу міліції Євпаторії 9 листопада затримали розбійну групу у складі чотирьох молодих людей, яка пограбувала ряд продуктових магазинів із метою заволодіння грошима для погашення кредиту в комерційному банку.

Про це УНІАН сьогодні повідомили в Управлінні зв'язків із громадськістю МВС України.

Згідно з повідомленням, у ніч на 8 листопада група здійснила розбійний напад на один із продовольчих магазинів у Євпаторії. За словами продавщиці, до неї в приміщення увірвалися двоє невідомих у масках, які заволоділи грошима й товаром на загальну суму близько 7 тис. грн.

За добу працівники карного розшуку затримали підозрюваних, ними виявилися двоє жителів Євпаторії та двоє Чорноморського й Роздольненського районів Криму. У затриманих було вилучено викрадене, а також пневматичний пістолет і маска. В ході допитів підозрювані пояснили, що пограбували магазин, щоб викраденими грошима погасити кредит. У ході слідства також з'ясувалося, що група за день до цього скоїла аналогічне пограбування продуктового магазина в Сімферополі.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна. Ведеться слідство.