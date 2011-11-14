У Харкові горіла 16-поверхівка: пожежні врятували 14 людей

У Харкові під час пожежі у 16-поверховому житловому будинку врятовано 14 осіб.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС у Харківській області, пожежа в однокімнатній квартирі на 11-му поверсі сталася у неділю близько 11.15.

Площа пожежі склала 33 кв. м. Через густий чорний дим, який розповсюдився на верхні поверхи будівлі, рятувальникам довелося працювати у протигазах.

Із квартири, де спалахнула пожежа, вивели жінку 1937 року народження. З верхніх поверхів ще було врятовано 13 осіб. Пожежу було ліквідовано об 11.52.