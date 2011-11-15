Українська військова делегація вирушила до Казахстану

14 листопада до Республіки Казахстан з офіційним візитом відбуває українська військова делегація на чолі з міністром оборони Михайлом ЄЖЕЛЕМ.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із засобами масової інформації Міністерства оборони України, у рамках візиту 15 листопада відбудеться зустріч М.ЄЖЕЛЯ з міністром оборони Казахстану Адільбеком ДЖАКСИБЕКОВИМ та переговори у складі делегацій обох країн.

Сторони планують обговорити великий спектр питань розвитку двостороннього військового та військово-технічного співробітництва.

За підсумками переговорів керівники оборонних відомств України та Казахстану планують підписати Угоду між Міністерством оборони України і Міністерством оборони Республіки Казахстан про військове співробітництво та Програму співробітництва між Міністерством оборони України і Міністерством оборони Республіки Казахстан на 2012 рік.

Перебуваючи в Астані, представники української військової делегації планують відвідати акціонерне товариство “Національна компанія Казахстан Інжиніринг”.

16 листопада М.ЄЖЕЛЬ та представники української військової делегації прибудуть до Алмати для участі 17 листопада у 61-му засіданні Ради міністрів оборони держав-учасниць СНД.

У засіданні планують взяти участь військові делегації Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Російської Федерації, Таджикистану, Туркменистану, Узбекистану та України.

Відповідно до порядку денного, учасники засідання мають розглянути більше 20 питань за різними напрямами багатосторонньої партнерської взаємодії міністерств оборони держав СНД. Зокрема, вони проаналізують підсумки діяльності робочих органів Ради міністрів оборони держав СНД у 2011 році і розглянуть план роботи на 2012 рік.

В Алмати також заплановані робочі зустрічі М.ЄЖЕЛЯ з міністром оборони Білорусі генерал-лейтенантом Юрієм ЖАДОБІНИМ та міністром оборони Азербайджану генерал-полковником Сафаром АБІЄВИМ.

За підсумками цих зустрічей відбудеться підписання Плану заходів двостороннього співробітництва між Міністерством оборони України і Міністерством оборони Республіки Білорусь на 2012 рік та Плану заходів двостороннього співробітництва між Міністерством оборони України і Міністерством оборони Азербайджанської Республіки на 2012 рік.