Гостро бракує юристів з медичних справ

В Україні створюється реєстр юристів з медичного права.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомила директор Інституту медичного і фармацевтичного права та біоетики Академії адвокатури України Радмила ГРЕВЦОВА.

"Нещодавно в Інституті медичного і фармацевтичного права та біоетики створено Координаційну раду вчених, викладачів і практиків у сфері медичного права. І чимало адвокатів дали свою згоду на участь у роботі цієї ради і на внесення до реєстру, можливість ознайомлення з яким буде надано тим, хто матимуть в цьому потребу", - сказала Р.ГРЕВЦОВА.

За її словами, існує гостра проблема у сфері правового захисту прав пацієнтів та лікарів, проте юристів, які здатні ефективно виконувати ці завдання, поки ще небагато.

Р.ГРЕВЦОВА повідомила, що в кожній області Україні щороку в судах розглядається від 40 до 80 цивільних справ щодо нанесення і відшкодування майнової та моральної шкоди здоров'ю внаслідок медичної допомоги або надання послуг неналежної якості.

"Кримінальних справ набагато менше. За даними державної судової адміністрації, у 2009 році було постановлено 10 вироків щодо лікарів по статті 140 Кримінального кодексу України (неналежне виконання професійних обов'язків медичним та фармацевтичним працівником). І ці вироки набрали законної сили", - додала вона.

"Застосування нових медичних технологій може призвести до збільшення судових позовів", - припустила Р.ГРЕВЦОВА.

У свою чергу, заступник директора Департаменту нормативно-правового забезпечення Міністерства охорони здоров’я України Олександр МОРАЧОВ наголосив, що юридична підтримка необхідна не лише пацієнтам, але й лікарям.

"Існує проблема не тільки захисту пацієнта від недбалості чи бездіяльності лікаря, а існує й дуже велика проблема захисту лікаря, тому що кількість лікарів, на яких надходять скарги, дуже велика, і ця кількість скарг пацієнтів зростає", - зазначив він.

Р.ГРЕВЦОВА повідомила, що між Міністерством охорони здоров'я та Академією адвокатури укладено меморандум про співпрацю щодо підготовки юристів з медичного права.

"В Академії адвокатури на базі Інституту медичного і фармацевтичного права та біоетики ми відкрили консультативні центри, які надаватимуть безоплатно правову допомогу тим громадянам, у яких виникають ситуації, коли необхідно звернутися до юриста", - додала ректор Академії адвокатури, президент Спілки адвокатів України Тетяна ВАРФОЛОМЕЄВА.