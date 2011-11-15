ДПЕК збільшила свою частку в «Київенерго»

Найбільша приватна енергетична компанія України – ДПЕК збільшила свою частку в структурі акціонерного капіталу ПАТ «Київенерго» з 39,98% до 46,82%.

Про це йдеться у повідомленні ДПЕК, переданому УНІАН.

«Організатором операції виступила інвестиційна компанія «Альтана Капітал», сума операції не розкривається», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2010 року ДПЕК оголосила про збільшення частки у статутному фонді «Київенерго» до 39,98%.

Нагадаємо, 5 жовтня Фонд державного майна України оголосив про проведення приватизаційних конкурсів з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціонів з продажу 45,103% держпакета акцій енергогенеруючої компанії «Західенерго» і 25% акцій «Київенерго». Приватизаційні конкурси відбудуться 25 листопада 2011 р.

Стартова ціна 45,103% акцій «Західенерго» становить 1 млрд. 932 млн. грн., 25% акцій «Київенерго» - 432 млн. 305 тис. грн.

Довідка УНІАН. ДПЕК – найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ).

Підприємства ДПЕК створюють ефективний виробничий ланцюжок від видобування і збагачення вугілля до генерації і продажу електроенергії.

До вугільного сегменту ДПЕК входять ПАТ «ДПЕК Павлоградвугілля» (об'єднує десять шахт), ТОВ «ДПЕК Добропіллявугілля» (5 шахт), ПАТ «ДПЕК Шахта "Комсомолець Донбасу» і п'ять збагачувальних фабрик.

Сегмент генерації представлений ТОВ «Східенерго», а також асоційованими компаніями ПАТ «Дніпроенерго», у якій ДПЕК володіє 47,55% акцій, і ПАТ «Західенерго», в якому ДПЕК спільно з аффільованими компаніями володіє 25,06% акцій.

ТОВ «Сервіс-Інвест», ПАТ «ДПЕК ПЕС-ЕнергоВугілля», асоційована компанія ПАТ «Донецькобленерго», де ДПЕК володіє 30,6% акцій, представляють сегмент передачі і продажу електроенергії.

ДПЕК належить 46,82% акцій ПАТ «Київенерго», яке генерує і поставляє теплову і електри