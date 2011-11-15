Експерт: освічені працівники складуть третю хвилю міграції з України

Провідний експерт Центру Разумкова, колишній перший заступник міністра праці та соціальної політики Павло РОЗЕНКО не виключає хвилі міграції з України її інтелектуального потенціалу.

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції П.РОЗЕНКО повідомив, що соціологічні дослідження, які проводить Центр Разумкова, засвідчують, що понад 65% громадян України вважають, що країна розвивається не у правильному напрямку.

“Й абсолюна більшість людей, умовно кажучи, не бачать своєї перспективи розвитку, себе у саме цій країні. Якщо було кілька хвиль витоку робочої сили з України - перша хвиля в середині 80-х - початку 90-х, коли Україна втратила саме інтелектуальний потенціал (це науковці, інтелігенція, і ті, хто з цим пов’язаний), а сьогодні ми маємо іншу структуру виїзду з України - в основному сезонна зайнятість низькокваліфікованих працівників, то, на жаль, я прогнозую, що все ж таки третя хвиля, якщо ми можемо так сказати, якраз пов’язана буде із втратою Україною саме інтелектуального потенціалу. Саме тих думаючих людей, які просто не бачать перспективи розвитку науки, високих технологій, виробництва в цілому в Україні”, - заявив експерт.

За словами П.РОЗЕНКА, західні ринки зараз роблять ставки працівників високих кваліфікацій. “І більше того, західні країни заохочують перетік до себе саме висококваліфікованої робочої сили”, - наголосив він.

Водночас провідний науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень НАНУ Лідія ТКАЧЕНКО заявила, що вважає міграцію науковців нормальним явищем. “Треба мати на увазі, що сучасні молоді люди, які знають мову, освічені, - для них світ більш відкритий. Зараз є можливості отримати освіту за кордоном... Напевно, це зараз є десь такий нормальний процес”, - вважає експерт.

За її словами, не можна сказати, що зараз відбувається масовий виїзд із України освічених людей.

“Поживши там і побачивши, що скрізь є свої проблеми... І говорити, що в Україні немає перспектив, можуть лише тільки українці. Бо ми звикли до всього критично ставитись, навіть не критично, точніше - песимістично. Бо насправді в України дуже високий потенціал. І всі міжнародні експерти про це говорять”, - заявила Л.ТКАЧЕНКО.