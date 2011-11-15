Бюджет наступного року вперся в російський газ

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН запевняє, що закон про державний бюджет на наступний рік буде ухвалено не під самий Новий рік, а як тільки стане відома ціна на газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН заявив учора на брифінгу.

Відповідаючи на запитання, чи не складається ситуація, що бюджет буде ухвалений напередодні Нового року, В.ЛИТВИН сказав: «Ні, не перед самим Новим роком».

В.ЛИТВИН уточнив, що затримка з ухваленням бюджету в остаточному варіанті пов’язана з тим, що уряд проводить переговори з Російською Федерацією щодо ціни на газ.

«А це, ви самі розумієте, істотно впливає на змістовну частину бюджету… Як тільки буде формула визначена, а відповідно, і ціна на газ, то потрібна буде одна доба, щоб перерахувати показники», - сказав він.