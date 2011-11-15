Україна візьме участь у благодійному ярмарку НАТО - NATO Charity Bazzar, який відбудеться у штаб-квартирі Альянсу 20 листопада.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у Місії України при НАТО.

Україна, зокрема, представить стенд-виставку з вітчизняними товарами відомих торгових марок, вироби майстрів традиційних ремесел, матеріали інформаційного змісту та спонсорські призи для участі у вікторині.

Цього року призи надали авіакомпанія МАУ (два безкоштовних квитки Київ-Брюссель-Київ) та готельний комплекс “Прем’єр-палац” (подарунковий пакет на проживання двох осіб протягом трьох діб з максимально можливим комплексом послуг).

Усі кошти, зібрані в рамках ярмарку, підуть на благодійність у Бельгії та інших країнах світу.