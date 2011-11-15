У Ковелі на переході спалахнув газовий колодязь: постраждала трирічна дитина
09:09, 15 листопада 2011Суспільство
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Опіки обличчя 1-2 ступеню
У місті Ковель Волинської області двоє осіб отримали опіки внаслідок спалаху у газовому колодязі.
Як повідомляє прес-служба МНС України, спалах стався о 21.15 14 листопада на пішохідному переході. Внаслідок спалаху постраждало двоє осіб, з них одна дитина 2008 р.н., яку з опіками обличчя (1-2 ступеню), у стані середньої важкості, госпіталізовано до реанімаційного відділення центральної районної лікарні.
Причина спалаху встановлюється.
За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
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