У Ковелі на переході спалахнув газовий колодязь: постраждала трирічна дитина

Опіки обличчя 1-2 ступеню

У місті Ковель Волинської області двоє осіб отримали опіки внаслідок спалаху у газовому колодязі. Як повідомляє прес-служба МНС України, спалах стався о 21.15 14 листопада на пішохідному переході. Внаслідок спалаху постраждало двоє осіб, з них одна дитина 2008 р.н., яку з опіками обличчя (1-2 ступеню), у стані середньої важкості, госпіталізовано до реанімаційного відділення центральної районної лікарні. Причина спалаху встановлюється. За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter