Помер відомий актор Лев Борисов (фото)

У Москві на 78-му році життя помер народний артист Росії, актор театру і кіно Лев Борисов, передає РІА «Новости».

"У нього були проблеми з серцем, та й вік уже", - повідомили агентство в Союзі кінематографістів РФ.

У жовтні актор був госпіталізований.

Лев Борисов народився 8 грудня 1933 року в Плесі Івановської області, закінчив Театральне училище імені Бориса Щукіна, з 1987 року актор Московського драматичного театру імені Єрмолової.

За час творчої кар`єри Л.Борисов знявся більш ніж у 90 картинах.