18-річна дівчина, крім МВС, «замінувала» ще три вокзали

18-річна жителька Полтавської області за одну добу «замінувала» чотири держустанови: Головне управління МВС у Києві, будівлі залізничних вокзалів Житомира, Дніпропетровська і Сімферополя.

Про це сьогодні повідомила УНІАН помічник начальника лінійного відділу міліції на станції «Сімферополь» зі взаємодії з громадськістю і ЗМІ майор міліції Наталія ПЕРЕСАДА.

11 листопада о 17.40 дівчина повідомила про бомбу в міліції. О 20.30 «замінувала» будівлю вокзалу в Житомирі. Ще за годину розповіла по телефону про вибухівку на вокзалі в Дніпропетровську. А о 21.45 такий самий дзвінок пролунав у Сімферополі. В цілому з трьох вокзалів міліція евакуювала більш як 320 чоловік.

Особу телефонної «терористки» встановили за кілька годин.

«Дівчина перебуває на обліку у лікаря-психіатра», - повідомила Н.ПЕРЕСАДА.

Порушено кримінальну справу за ч.1 ст. 259 Кримінального кодексу України «Свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об`єктів власності».

Дівчина відпущена на підписку про невиїзд, стосовно неї призначена судово-психіатрична експертиза.