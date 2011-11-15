МВФ прогнозує погіршення економічної ситуації в Україні

Глава представництва Міжнародного валютного фонду в Україні Макс АЛЬЄР прогнозує, що за підсумками 2011 року зростання валового внутрішнього продукту України становитиме 5%, інфляція – менш як 10%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЛЬЄР повідомив під час виступу на 6-й щорічній конференції Інституту Адама Сміта сьогодні в Києві.

У 2012 році М.АЛЬЄР прогнозує уповільнення темпів зростання ВВП в Україні до 3,5-4% за підсумками року. При цьому, на його думку, рівень інфляції в 2012 році залишиться на рівні менш як 10%.

За прогнозами М.АЛЬЄРА, дефіцит платіжного балансу України цього року становитиме 4,5% ВВП, 2012 р. – 5,5% ВВП.

В цілому глава представництва МВФ в Україні вважає, що в 2012 році можна чекати погіршення загальної економічної ситуації в Україні.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, зростання ВВП України в III кварталі 2011 року проти аналогічного періоду 2010 року (у постійних цінах 2007 року) становило 6,6%.

При цьому зростання ВВП в III кварталі проти III кварталу 2010 року з урахуванням сезонного чинника становило 2,2%.

Інфляція в Україні в жовтні 2011 року порівняно з вереснем 2011 року становила 0%, проти грудня 2010 року – 4,2%.