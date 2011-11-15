До Львова під конвоєм доставили «Доктора Пі»

Професор кафедри "Інформаційні системи і мережі" Національного університету "Львівська політехніка" Андрій СЛЮСАРЧУК, відомий як "Доктор Пі", що володіє феноменальними здібностями, під конвоєм доставлений з Києва до Львова.

Як повідомили УНІАН в Управлінні по зв`язках з громадськістю МВС України, 14 листопада А.СЛЮСАРЧУК був затриманий у Києві співробітниками спецзагону "Беркут" за звинуваченням у шахрайстві і відразу після цього переправлений у його рідне місто Львів.

Згідно з повідомленням, слідчим відділом Управління МВС у Львівській області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.4 статті 358 Кримінального кодексу України (використання свідомо підроблених документів).

Як повідомили УНІАН у Відділі по зв`язках з громадськістю УМВС у Львівській області, на даний момент із затриманим проводяться слідчі дії.

Як повідомлялося, кілька років тому у ЗМІ з`явилася серія публікацій про феноменальні здібності А.СЛЮСАРЧУКА, який відтворював по пам`яті великі обсяги інформації, зокрема, 30 мільйонів цифр у числі «пі» після коми, вигравав шахові партії у комп`ютера, цитував напам`ять текст з будь-якої сторінки "Кобзаря" і робив обчислення з астрономічного розміру числами. А.СЛЮСАРЧУК також, назвавшись нейрохірургом, лікував хворих людей.

А.СЛЮСАРЧУК став лауреатом Державної премії України, йому було присвоєне звання професора.

Екс-Президент України Віктор ЮЩЕНКО у 2009 році підписав указ про створення Інституту мозку, керівником якого мав стати А.СЛЮСАРЧУК.

Проте в результаті розслідування газети «Экспресс» з`ясувалося, що А.СЛЮСАРЧУК - самозванець, у якого немає ні диплома медичного вузу, ні вищої освіти. Результатом діяльності псевдолікаря стало каліцтво десятків обдурених ним людей, а також - як мінімум три смертельні випадки.