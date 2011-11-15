Міліція питає: звідки ЗМІ взяли 206 трупів?

Міліція заперечує інформацію окремих ЗМІ про те, що у Фастівському, Васильківському та Києво-Святошинському районах Київської області діє маніяк.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Київській області, близько місяця тому та 11 листопада за підозрою у скоєнні кількох згвалтувань і вбивства було затримано двох чоловіків, один з яких провів за гратами 29 років, у тому числі за згвалтування, і вина їх підтверджується.

"Звідки ЗМІ взяли 206 трупів - невідомо. У нас взагалі не набереться такої кількості людей, які зникли безвісти в цих районах за останні кілька десятиліть. Більше того, на сьогодні, зокрема, у Фастівському районі немає жодного нерозкритого вбивства особи жіночої статі", - зазначили в міліції Київщини.