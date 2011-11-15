В Одесі - найдорожче житло, крім Києва

За вартістю житла Одеса лідирує серед решти великих міст України, повідомляє портал Slando.

Згідно з аналізом статистичних даних сайту за 1 жовтня - 14 листопада 2011 р., за рівнем середніх цін на одно- і двокімнатні квартири Одеса є найдорожчим містом України, крім Києва: однокімнатну квартиру там можна придбати за 48 тис. дол., а двокімнатну – за 72 тис. дол.

На другому місці в рейтингу Львів з вартістю однокімнатної квартири 37 тис. дол. і двокімнатної – 68,5 тис. дол.

Третє місце належить Донецьку, де однокімнатні та двокімнатні квартири коштують відповідно близько 36 тис. дол. і 50 тис. дол.

Четверта позиція – за Харковом: 32,5 тис. дол. просять за однокімнатне житло і 50,5 тис. дол. за двокімнатне.

На п'ятому місці – Дніпропетровськ: однокімнатну квартиру там можна придбати за 31,5 тис. дол., а двокімнатну – за 46 тис. дол.

Шосте місце займає Запоріжжя з вартістю однокімнатної квартири в 26,5 тис. дол., двокімнатної – близько 35 тис. дол.

При цьому вартість однокімнатних і двокімнатних квартир у Києві становить відповідно 64,5 і 97 тис. дол., що практично вдвічі перевищує ціни в регіонах.