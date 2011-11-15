Україна і Казахстан підписали угоду про військову співпрацю

Керівники оборонних відомств України і Казахстану підписали в Астані міжвідомчу Угоду про військове співробітництво та Програму співробітництва на 2012 рік.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті преси та зв’язків із засобами масової інформації Міноборони України.

Сьогодні в Астані відбулася зустріч міністра оборони України Михайла ЄЖЕЛЯ з міністром оборони Республіки Казахстан Адільбеком ДЖАКСИБЕКОВИМ та переговори у складі делегацій обох країн.

Як відзначив у ході переговорів керівник казахстанського оборонного відомства, двостороннє військове співробітництво між Україною і Казахстаном має міцну нормативно-правову базу.

“Президент Казахстану Нурсултан НАЗАРБАЄВ надає важливого значення розвитку партнерських відносин і зміцненню співробітництва з Україною в усіх сферах, у тому числі у військовій і військово-технічній”, – підкреслив А.ДЖАКСИБЕКОВ.

Міністр оборони Казахстану зазначив, що проведення регулярних зустрічей на рівні керівників оборонних відомств надають імпульсу розвитку співробітництва між арміями України і Казахстану.

Він поінформував представників української військової делегації про хід реформування і розвитку Збройних сил Республіки Казахстан.

“Ми продовжуємо процес розвитку наших Збройних сил шляхом поліпшення їхніх якісних параметрів. Це дозволить істотно змінити обрис казахстанської армії до 2015 року”, – зазначив міністр оборони Казахстану.

Міністри обговорили перспективні напрями розвитку двостороннього військового та військово-технічного співробітництва, зокрема, щодо обміну досвідом з питань реформування збройних сил країн, участі у міжнародних миротворчих операціях, розширення співпраці в галузі військової освіти, підготовки кадрів тощо.

“Потенціал нашої співпраці дуже великий, – підкреслив М.ЄЖЕЛЬ.

Міністри оборони України і Казахстану приділили окрему увагу розвитку військово-технічного співробітництва. Як відзначив А.ДЖАКСИБЕКОВ, розвиток оборонно-промислового комплексу є одним із головних пріоритетів діяльності уряду Казахстану. У цьому контексті особлива увага приділяється військово-технічному співробітництву із закордонними партнерами.

“Україна є важливим партнером для оборонного відомства Казахстану”, – підкреслив він.

Підтверджуючи прагнення щодо подальшого розвитку та активізації співробітництва, М.ЄЖЕЛЬ та А.ДЖАКСИБЕКОВ підписали Угоду між Міністерством оборони України і Міністерством оборони Республіки Казахстан про військове співробітництво та Програму співробітництва між Міністерством оборони України і Міністерством оборони Республіки Казахстан на 2012 рік.

Від імені особового складу Збройних сил Казахстану міністр оборони привітав українського колегу з 20-річчям ЗСУ, яке відзначатиметься 6 грудня. Глава казахстанського оборонного відомства запросив М.ЄЖЕЛЯ відвідати Астану у травні 2012 року на святкування 20-річчя Збройних сил Республіки Казахстан, а також відвідати ІІ Міжнародну виставку озброєння, військової техніки та військово-технічного майна KADEX-2012.

Сьогодні ж представники української військової делегації планують відвідати акціонерне товариство “Національна компанія Казахстан Інжиніринг”.

17 листопада представники української військової делегації на чолі з М.ЄЖЕЛЕМ візьмуть участь у 61-му засіданні Ради міністрів оборони держав – учасниць СНД в Алмати.