Водій збив велосипедиста, а тіло скинув в озеро

У місті Дрогобичі на Львівщині водій автомобіля «Москвич» скоїв наїзд на велосипедиста, який від отриманих травм загинув на місці події. Щоб приховати злочин, тіло жертви чоловік разом зі спільниками намагався сховати в місцевому озері.

Як повідомила УНІАН керівник прес-служби управління ДАІ у Львівській області Світлана ДОБРОВОЛЬСЬКА, 6 листопада на березі озера у місті Дрогобичі випадкові перехожі виявили тіло чоловіка неподалік якого лежав велосипед. Співробітники міліції, які прибули на місце події встановили, що чоловік загинув від травм, які характерні для ДТП.

Вжитим комплексом оперативно-розшукових заходів було встановлено, що напередодні, 5 листопада, 26-річний раніше судимий дрогобиччанин, керуючи автомобілем «Москвич», в салоні якого перебувало ще двоє 18-річних жителів Дрогобича, на вулиці Спортивній у Дрогобичі скоїв наїзд на 57-річного місцевого жителя, який їхав на велосипеді. Від отриманих травм велосипедист загинув на місці ДТП.

«Тіло чоловіка поклали в багажник, забрали з дороги велосипед і, щоб приховати злочин, вивезли потерпілого до місцевого озера», - розповіла С.ДОБРОВОЛЬСКА.

14 листопада правоохоронці затримали двох спільників винуватця ДТП. Водія «Москвича» розшукують.

Ведеться слідство.