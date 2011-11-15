Укрзалізниця обіцяє електрифікувати ділянку Полтава-Лозова

До 1 березня 2012 року Укрзалізниця електрифікує ділянку Полтава-Лозова, повідомив Генеральний директор Укрзалізниці Володимир КОЗАК під час урочистого відкриття електрифікованої ділянки Полтава-Кременчук, яке відбулося 15 листопада 2011 року.

За його словами, «до 1 березня 2012 року буде електрифіковано 176 км ділянки Полтава-Лозова. Виконання цих робіт дозволить з’єднати півтора тисячний маршрут Львів-Київ-Полтава-Донецьк для швидкісних поїздів».

Нагадаємо, на виконання доручення Віце-прем’єр-міністра – міністра інфраструктури України Бориса КОЛЕСНІКОВА, Укрзалізниця у поточному році затвердила програму електрифікації залізниць України на 2011-2016 роки.

Програма передбачає електрифікацію 1562 км експлуатаційної довжини залізничних колій упродовж 2011-2016 років на дільницях, що входять у відповідні напрямки розмежування руху пасажирських і вантажних поїздів та на дільницях впровадження швидкісного руху. Зокрема передбачено електрифікувати ділянки: Полтава – Красноград - Лозова (176 км) – у 2012 році; Долинська – Миколаїв - Херсон-Вадим-Джанкой (394 км) – у 2013-2016 роках; Миколаїв - Колосівка (105 км) – у 2013 році та інші.

Обсяг капітальних інвестицій для реалізації програми становить близько 17,3 мільярдів гривень. При цьому на кінець реалізації програми економія коштів складе близько 2 млрд гривень, а середній термін окупності капітальних вкладень становитиме понад вісім років.

На сьогодні Україна за абсолютною довжиною електрифікованих залізниць займає 10 місце серед країн світу і 6 – серед країн Європи. Частка електрифікованих дільниць від загальної експлуатаційної довжини залізниць становить 45,5%, при цьому частка електротяги у загальному вантажообігу складає 89,7%.