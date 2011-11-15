Партійну символіку на Майдані у День Свободи вважатимуть провокацією
Заява громадських організацій
Громадські організації, які відзначатимуть річницю Помаранчевої революції, вважатимуть використання партійної символіки під час мітингу на Майдані Незалежності на День Свободи «провладною провокацією».
Як повідомили УНІАН у прес-службі ВГО «Коаліція учасників Помаранчевої революції», про це домовилися лідери громадських організацій, які відзначатимуть річницю Помаранчевої революції і Податкового Майдану, під час консультацій.
«Учасники організаційних заходів не бачать серед політичних партій, партійних лідерів і народних депутатів таких, хто мав би право претендувати на чільну роль у відзначенні Дня Свободи, і вважають неприпустимою узурпацію такої ролі будь-якою з політичних сил. Тому використання партійної символіки під час мітингу на Майдані Незалежності одностайно вирішено вважати провладною провокацією і порушенням громадського порядку», – йдеться у повідомленні.
У КУПР також зазначили, що консультації щодо відзначення Дня Свободи тривають, учасники переговорного процесу продовжують обговорювати текст спільної резолюції.
«Загалом досягнуто порозуміння у баченні основних принципів спільного проведення акції. Перш за все, це заборона на використання партійної символіки і спроби перетворити відзначення національної дати на елемент передвиборчої кампанії», – зазначили у прес-службі.
Крім того, учасники переговорів погодилися з пропозицією заборонити у цей день «взаємні звинувачення і самовихваляння, залишивши з’ясування конфліктних стосунків на інший час». «Наша задача - нагадати народу України про наші громадянські права і вказати владі на допущені протягом останніх років помилки», – підкреслили у КУПР.
Також у ВГО повідомили, що усі організації, що братимуть участь у відзначенні Дня Свободи, вважають «абсолютно неприпустимим використання найманих мітингувальників для імітації власної значущості».
«Ми вважаємо такі дії ганьбою для народу України і залишаємо за собою право в разі виведення платних загонів поділитися зі ЗМІ детальними відомостями про замовників», – йдеться у повідомленні.
Прес-служба КУПР також заявляє, що їй відомо про «намір провладних структур ініціювати видимість розколу серед лідерів прогресивних організацій. «З цією метою створюється декілька альтернативних «оргкомітетів» з організації відзначення Дня Свободи, до яких стягуються маргінальні структури, претендуючі на лідерство у загальному русі». «Ми підкреслюємо, що День Свободи не матиме лідерів і генералів – це загальнонаціональне надбання», – підкреслили у КУПР.