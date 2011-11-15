Партійну символіку на Майдані у День Свободи вважатимуть провокацією

Громадські організації, які відзначатимуть річницю Помаранчевої революції, вважатимуть використання партійної символіки під час мітингу на Майдані Незалежності на День Свободи «провладною провокацією».

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВГО «Коаліція учасників Помаранчевої революції», про це домовилися лідери громадських організацій, які відзначатимуть річницю Помаранчевої революції і Податкового Майдану, під час консультацій.

«Учасники організаційних заходів не бачать серед політичних партій, партійних лідерів і народних депутатів таких, хто мав би право претендувати на чільну роль у відзначенні Дня Свободи, і вважають неприпустимою узурпацію такої ролі будь-якою з політичних сил. Тому використання партійної символіки під час мітингу на Майдані Незалежності одностайно вирішено вважати провладною провокацією і порушенням громадського порядку», – йдеться у повідомленні.

У КУПР також зазначили, що консультації щодо відзначення Дня Свободи тривають, учасники переговорного процесу продовжують обговорювати текст спільної резолюції.

«Загалом досягнуто порозуміння у баченні основних принципів спільного проведення акції. Перш за все, це заборона на використання партійної символіки і спроби перетворити відзначення національної дати на елемент передвиборчої кампанії», – зазначили у прес-службі.

Крім того, учасники переговорів погодилися з пропозицією заборонити у цей день «взаємні звинувачення і самовихваляння, залишивши з’ясування конфліктних стосунків на інший час». «Наша задача - нагадати народу України про наші громадянські права і вказати владі на допущені протягом останніх років помилки», – підкреслили у КУПР.

Також у ВГО повідомили, що усі організації, що братимуть участь у відзначенні Дня Свободи, вважають «абсолютно неприпустимим використання найманих мітингувальників для імітації власної значущості».

«Ми вважаємо такі дії ганьбою для народу України і залишаємо за собою право в разі виведення платних загонів поділитися зі ЗМІ детальними відомостями про замовників», – йдеться у повідомленні.

Прес-служба КУПР також заявляє, що їй відомо про «намір провладних структур ініціювати видимість розколу серед лідерів прогресивних організацій. «З цією метою створюється декілька альтернативних «оргкомітетів» з організації відзначення Дня Свободи, до яких стягуються маргінальні структури, претендуючі на лідерство у загальному русі». «Ми підкреслюємо, що День Свободи не матиме лідерів і генералів – це загальнонаціональне надбання», – підкреслили у КУПР.