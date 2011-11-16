Чорнобильці залишили Пенсійний фонд, лідера забрала «швидка»

У Донецьку чорнобильці, які оголосили вчора про голодовку, пішли з регіонального Управління Пенсійного фонду, а їх лідера - голову Донецької обласної організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів Чорнобильської катастрофи «Чорнобиль-Єдність» Миколу ГОНЧАРОВА відвезли на «швидкій» до лікарні.

Ці факти підтвердили УНІАН у прес-службі Донецької обласної держадміністрації.

«Сьогодні о 18.00 після телефонної розмови активістів акції з головою Донецької обласної державної адміністрації Андрієм ШИШАЦЬКИМ всі 25 чорнобильців, які перебували в актовій залі Пенсійного фонду, ухвалили рішення залишити приміщення», - заявили у прес-службі, додавши, що, дійсно, М.ГОНЧАРОВА було госпіталізовано до міської лікарні у зв`язку з підвищенням артеріального тиску, але зараз «стан його стабільний».

У свою чергу, член ініціативної групи протестуючих чорнобильців Олександр ПУЧКОВ розповів, що «Миколу Михайловича забрала «швидка», його винесли з актової зали (Управління Пенсійного фонду України в Донецькій області - УНІАН), він був у свідомості. Йому стало раптово зле, лікарі зробили йому укол».

Як повідомляв УНІАН, у Донецьку протестуючих чорнобильців, які оголосили вчора про голодовку, правоохоронці просили залишити будівлю регіонального Управління Пенсійного фонду, погрожуючи кримінальною відповідальністю.

Лідер чорнобильців М.ГОНЧАРОВ повідомив, що це було заявлено сьогодні на засіданні робочої групи, на якій з ними зустрілися перший заступник голови Донецької облдержадміністрації Сергій ДЕРГУНОВ і регіональні керівники силових органів.

За словами М.ГОНЧАРОВА, голодуючим чорнобильцям запропонували залишити будівлю управління Пенсійного фонду і продовжити голодовку на вулиці, де обіцяли надати допомогу в усьому необхідному.