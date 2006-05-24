У Москві збудували бібліотеку української літератури

У центрі Москви відкривається бібліотека української літератури, повідомляє “РІА Новости” з посиланням на прес-службу префектури Центрального адміністративного округу.

Площа нового будинку за адресою Трифонівська вулиця, 61 - 600 квадратних метрів, вона складається з читального залу, двох конференц-залів, медіатеки і сховища. Фонд бібліотеки налічує більше 50 тисяч книг, зокрема, рідкісні і рукописні видання. "Тут також можна оформити переплату газети і журнали, видані на території України, замовити українську літературу", - уточнили в прес-службі префектури. При цьому читачі зможуть знайомитися з документами як українською, так і російською мовами.

Будівництво здійснювалося на кошти, виділені префектурою адміністративного округу. Перша бібліотека української літератури відкрилася в Москві на початку XX століття, проте в 1938 році була ліквідована за рішенням радянського уряду.

Офіційне відкриття бібліотеки намічене на 26 травня 2006 року.

Лента.ру