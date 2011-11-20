Активісти Майдану просять Президента Литви перенести свій візит в Україну

Оргкомітет по відзначенню дня Свободи в Україні звернувся з відкритим листом до Президента Литви Далі ГРІБАУСКАЙТЕ з проханням перенести свій візит в нашу країну.

Як повідомили УНІАН у прес-службі оргкомітету, це мотивується тим, суд міста Києва заборонив 22 листопада відзначати День Свобод, аргументуючи своє рішення, зокрема, і тим, що українці, які зберуться в цей день на Майдані, можуть створити небезпеку для перебування у Києві Президента Литви.

Це свято українці за традицією відзначають на центральній площі Києва - Майдані Незалежності, наголошується у зверненні.

«Але окружний адміністративний суд міста Києва заборонив відзначати цю знакову для українців дату, аргументуючи своє рішення, зокрема, і тим, що українці, які зберуться в цей день на Майдані, можуть створити небезпеку для Вашого перебування у Києві», - зазначається у листі на ім’я Д.ГРІБАУСКАЙТЕ.

«Шановна пані Грібаускайте! Ви є Президентом демократичної держави. Ви представляєте литовський народ, якому вистачило мудрості і послідовності зробити і захистити свій європейський вибір», - йдеться в листі.

«А чинна влада України намагається використовувати Ваше ім'я і Вашу країну нечесним, шулерським способом - як прикриття для придушення демократії і обмеження громадянських свобод в Україні. Не допустіть цього!», - закликають автори звернення.

Вони закликають президента Литви перенести офіційний візит в Україну з 22 листопада на пізніший термін – «з тим, щоб українська влада не могла перешкоджати реалізації права громадян на мирні збори і протести, прикриваючись Вашим ім'ям і прапором Вашої держави».

Як повідомляв УНІАН, Окружний адміністративний суд Києва в п'ятницю задовольнив позов КМДА про заборону проведення акцій 21 і 22 листопада на деяких центральних вулицях міста, включаючи Майдан Незалежності.

Серед іншого, суд взяв до уваги звернення Управління держохорони, в якому необхідність заборони акцій обгрунтовується приїздом до Києва Д.ГРІБАУСКАЙТЕ.