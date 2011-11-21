Число хворих на ВІЛ скоротилося до найнижчого рівня за 14 років

За даними Організації Об'єднаних Націй, число хворих на ВІЛ у світі у 2011 році скоротилося до найнижчого рівня за останні 14 років, передає Бі-Бі-Сі.

На даний час число ВІЛ-інфікованих становить 34 мільйони осіб.

Згідно з новою доповіддю ООН, низка заходів, прийнятих за останнє десятиліття для боротьби із захворюванням, сприяла тому, що число хворих на ВІЛ скоротилося на 20% з 1997 року.

Число людей, які вмирають від СНІДу, стану, який розвивається на фоні ВІЛ-інфекцій, знизилося у тому числі і через ширший доступ до лікування.

Однак у низці регіонів рівень захворюваності на ВІЛ, як і раніше, залишається на високому рівні. У ПАР заражені 5,6 млн. осіб - більше, ніж у будь-якій іншій країні світу.

Як повідомляв УНІАН, згідно зі звітом Об'єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІД (ЮНЕЙДС) і Всесвітньої організації охорони здоров'я, Україна залишається осторонь від загальносвітової тенденції зниження темпів розповсюдження ВІЛ/СНІДу - 1,3% українців віком від 15 до 49 років є носіями вірусу, однак лише кожний четвертий з них знає про свій ВІЛ-позитивний статус, більшість ВІЛ-інфікованих дізнаються про це вже на критичній стадії хвороби.

За останніми даними міжнародних організацій, в Україні сьогодні живуть більш як 360 тисяч ВІЛ-позитивних людей, 92 тисячі з них потребують лікування.