Україна обговорює з Туреччиною проходження танкерів через Босфор

Україна проводить консультації з Туреччиною з технічних питань проходження танкерів-газовозів до майбутнього LNG-терміналу через Босфор, повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол України в Туреччині Сергій КОРСУНСЬКИЙ у ході презентації національних проектів України в Стамбулі у вівторок, 22 листопада.

«Босфор відкритий для нас, згідно з міжнародною конвенцією. Проте протока дуже перевантажений, й очікувати, що танкер проходитиме, наприклад, щоп'ятниці, не можна. Був випадок, коли судна взагалі чекали місяць, поки припиниться шторм у Чорному морі», - сказав він.

За словами дипломата, через малу глибину й ширину деяких ділянок Босфору, його проходження є технічно складним, перед протокою весь час стоїть черга з кораблів.

Проте, за словами голови Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України Владислава КАСЬКІВА, великих труднощів виникнути не повинно. «За рік через Босфор проходить 50 тис. кораблів, а нам потрібно 50-70», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада в ході ХІІ Всесвітнього LNG-саміту (The World LNG Summit), Україна вступила до Всесвітнього LNG-клубу.

У вересні компанія Socoin (Іспанія) виграла тендер на розробку техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) будівництва в Україні морського терміналу з приймання скрапленого природного газу (LNG-терміналу).

Нагадаємо, на сьогодні потенційними місцями розташування терміналу є 5 майданчиків: наземний LNG-термінал - майданчик біля Одеського припортового заводу в районі порту «Южний» (Одеська область), наземний LNG-термінал - майданчик біля нафтового терміналу ВАТ «Укртранснафта» в районі порту «Южний»; наземний LNG-термінал у районі м. Очаків (Миколаївська область); наземний LNG-термінал у береговій зоні Березанського лиману (Миколаївська область); офшорний LNG-термінал у районі м. Одеса (у відкритому морі). Майбутній LNG-термінал в Україні не «конфліктуватиме» з проектом AGRI (проект із доставки азербайджанського газу до Європи через чорноморське узбережжя Грузії, де газ скраплюватиметься й танкерами морем буде доставлятися до Румунії й далі до Західної Європи).