Інспектор оцінив пожежну безпеку підгорілого «Олімпійського» в 350 тис.

Сьогодні співробітники Служби безпеки України у взаємодії з Генеральною прокуратурою затримали у Києві під час одержання хабара головного державного інспектора відділу нагляду за об’єктами підвищеної небезпеки та Євро-2012.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, посадовець департаменту пожежної безпеки Державної інспекції техногенної безпеки України, полковник служби цивільного захисту населення, вимагав та одержав від комерційного директора одного з товариств з обмеженою відповідальністю 350 тисяч гривень за погодження актів прийняття будівельно-монтажних робіт, виконаних на НСК «Олімпійський». Гроші хабарник отримав у своєму службовому кабінеті, де і був одразу затриманий співробітниками СБУ.

Матеріали СБУ про вимагання та одержання затриманим хабара в порядку ст. 97 КПК України передані до Генеральної прокуратури України для порушення кримінальної справи за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).

Як повідомляли ЗМІ, вже під час урочистого відкриття НСК "Олімпійський" сталася пожежа. Причиною займання було потрапляння святкового феєрверка в конструкцію під дахом стадіону, де були розміщені освітлювальні прилади. Внаслідок цього загорілася декорація. Того разу працівникам НСК вдалося самостійно впоратися з надзвичайною ситуацією.