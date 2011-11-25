Україна готова розглянути пропозиції Росії щодо переозброєння ЧФ

Підготовка угоди з модернізації озброєнь Чорноморського флоту Російської Федерації перебуває на стадії завершення.

Про це в інтерв'ю газеті “Известия в Украине” (№220 від 24 листопада) заявив посол з особливих доручень МЗС України, заступник голови української частини підкомісії з питань функціонування ЧФ РФ і його перебування на території України Міждержавної українсько-російської комісії Віктор СЕМЕНОВ.

Він закликав припинити усі пересуди і політичні домисли з даного питання. В.СЕМЕНОВ зазначив, що ЗМІ наповнені інформацією, що подається мало не як доконаний факт, - введення до складу ЧФ РФ, що базується на території України, нових зразків військової техніки, і мало не з назвами кораблів. При цьому він нагадав, що угоди щодо ЧФ РФ, підписані у 1997 році, а саме, угода між Росією і Україною про параметри розподілу Чорноморського флоту, лише зафіксували параметри його розподілу, конкретизувавши перелік військових кораблів, суден і літаків, які перебувають у складі ЧФ РФ на території України. Ці ж угоди, додав В.СЕМЕНОВ, не передбачають механізму заміни (ротації) озброєнь Чорноморського флоту, що базується на нашій території.

За його словами, вирішення цього питання можливе лише правовим шляхом - через підготовку двосторонньої міждержавної угоди. Посол зазначив, що ще у 2000 році президенти України і Росії доручили підготувати угоду про створення механізму заміни озброєнь ЧФ РФ. В.СЕМЕНОВ підкреслив, що тоді ж українська сторона запропонувала свій варіант, з визначальних принципів якого можна було виділити дві позиції: дозвільний характер заміни з боку України і принцип заміни «тип на тип» і «клас на клас». Водночас, підкреслив він, з цим не погодилася російська сторона, і в такому стані питання перебуває і сьогодні.

Разом з тим, за словами В.СЕМЕНОВА, враховуючи харківську пролонгацію угод щодо флоту, підписаних у 1997 році, а також враховуючи не тільки фізичне, але й моральне зношення основних видів озброєння ЧФ РФ, українська сторона готова розглянути пропозиції Росії. “На даний час - пошлюся на заяви офіційних джерел - така угода перебуває на стадії завершення і найближчим часом буде передана на розгляд у рамках підкомісії з питань ЧФ РФ. Ще раз повторюся: на сьогодні угоди немає. Українська сторона готова її обговорювати. Основні принципи, якими ми керуватимемося, вже вироблені”, - сказав посол з особливих доручень.