У Києві шахраї «від імені Кличка» обдурюють пенсіонерів

Партія «УДАР Віталія Кличка» заявляє, що від імені їхньої політичної сили невідомі ошукують киян.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «УДАР».

«Протягом трьох днів у Києві невідомі телефонують на домашні телефони пенсіонерів – дітей війни та обіцяють виплатити одноразову матеріальну допомогу. Називаються представниками партії «УДАР» або фракції «УДАРу» в Київраді. Довірливим пенсіонерам залишають номер телефону, за яким вони повинні звернутися, якщо хочуть отримати допомогу. За цим номером ніхто не відповідає. Тоді обдурені і знервовані пенсіонери телефонують у офіс партії, у фракцію та до районних депутатських приймалень», – зазначили у партії.

Тому партія «УДАР» заявляє, що не має відношення до обіцянок невідомих осіб. «Вважаємо це спланованою акцією проти нашої політичної сили, та звертаємося до правоохоронних органів з вимогою з’ясувати, хто організував та здійснює цю зухвалу і цинічну провокацію. І чому в чиїйсь політичній боротьбі повинні страждати і нервувати довірливі, найбільш незахищені пенсіонери, для яких пільги – надто чутлива тема?», - наголосили в партії і припустили, що «ті, хто здійснює цю акцію, дзвонять адресно, саме дітям війни, на домашні телефони – отже, мають доступ до персональних даних про киян, яким телефонують».

Партія «УДАР» звертається до правоохоронних органів з вимогою з’ясувати. хто стоїть за цією ганебною провокацією, та перш за все захистити ні в чому не винних пенсіонерів.