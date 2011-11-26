Причорноморська зернова біржа здатна об'єднати Україну, Росію і Казахстан

На сьогодні питання створення зернового пулу України, Росії й Казахстану є актуальним.

Про це заявив міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК в Харкові, відповідаючи на питання кореспондента УНІАН про можливість координування дій України, Росії та Казахстану на зовнішніх ринках зерна.

«Об’єднати зусилля на зовнішніх ринках важливо. По-перше, щоб ми не демпінгували, по-друге, ми повинні використати наші пріоритети чорноморського басейну. Прем’єр-міністр також пропонує, щоб ми, створивши таку координацію, створили також Причорноморську зернову біржу, тому що можливості трьох країн наших – це експортний потенціал зерна в обсязі 25-27% від світового ринку. Координувати свої дії, безумовно, важливо», - підкреслив М.ПРИСЯЖНЮК.

Міністр зазначив, що створення спільних координуючих структур на ринку зерна дозволить економити кошти на внутрішніх переміщеннях зерна. При цьому М.ПРИСЯЖНЮК підкреслив, що Україна виступає за створення подібної структури виключно на паритетній основі.

«Для нас важливо це, не дивлячись на те, що в цьому союзі ми маємо найпріоритетніші позиції, ми готові на такий компроміс іти, тому що внутрішні переміщення зерна між нашими країнами зекономить кошти на логістиці. Сьогодні в боротьбі за низьку собівартість продукти харчування – це теж стратегічне питання. Позиція уряду – на паритетній основі. Ні в якому разі тут ми не поступимось ніякій державі з трьох», - сказав він.

М.ПРИСЯЖНЮК втім зауважив, що в Україні, Росії та Казахстані виробники зерна та зернотрейдери на сьогодні є приватними структурами, тому це унеможливлює створення зернового пулу з виробництва зерна.

«Ми повинні розуміти, що виробництво зерна і зернотрейдери – це приватні структури в наших трьох країнах. І тут може бути єдина політика на зовнішніх ринках, але ніяк не єдиний зерновий пул з виробництва. Ця модель буде працювати. В майбутньому це актуально і ми будемо обговорювати», - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

Як повідомляв УНІАН, учора, 24 листопада, прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ в Астані під час зустрічі з прем’єр-міністром Казахстану Карімом МАСІМОВИМ запропонував повернутися до питання створення зернового пулу з Казахстаном і Росією. На думку М.АЗАРОВА, створення подібного об’єднання дозволить трьом країнам стати одним з найбільших гравців на ранку зерна.

У травні 2010 року міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК повідомив, що Україна ініціює створення біржі з торгівлі зерном для країн Причорноморського регіону і продовжує обговорювати ідею організації разом з Росією і Казахстаном Причорноморського зернового пулу.