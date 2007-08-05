Томенко підрахував, скільки Янукович винен матерям

Один з лідерів БЮТ Микола ТОМЕНКО вважає, що уряд Віктора ЯНУКОВИЧА заборгував сім’ям кошти, що виплачуються при народженні дитини.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі М.ТОМЕНКА з приводу обіцянки прем’єр-міністра збільшити одноразову допомогу при народженні дитини до 11,7 тис. грн. та запровадити більші виплати при народженні другої та кожної наступної дитини.

«Можна вітати той факт, що Кабінет Міністрів вирішив зараз підтримати нашу ідею, яку БЮТ висуває ще з 2006 року. Однак, чути таку заяву від керівника нинішнього уряду щонайменш дивно», - сказав М.ТОМЕНКО.

За його словами, саме уряд В.ЯНУКОВИЧА при підготовці бюджету-2007 мав намір обмежити кількість сімей, що отримують виплати на першу дитину, а зараз Кабінет Міністрів недоплачує кожному немовляті в середньому 2 тис. грн.

Так, М.ТОМЕНКО звернув увагу на те, що в законах «Про державну допомогу сім`ям з дітьми» та «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» йдеться не про фіксовану суму допомоги при народженні малюка в 8 тис. 500 грн., а про її прив’язку до прожиткового мінімуму. Держава гарантує, що допомога при народженні дитини надається у сумі, кратній 22,6 розміру прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, встановленого на день народження дитини.

Виплату 8,5 тис. грн. при народженні першої дитини, нагадав М.ТОМЕНКО, було запроваджено урядом Юлії ТИМОШЕНКО ще навесні 2005 року. Відтоді прожитковий мінімум неодноразово збільшувався. Виходячи з цього, в січні 2007 року допомога при народженні дитини мала б становити не 8,5 тис. грн., а 9 тис. 808 грн. З 1 квітня вона мала дорівнювати 10 тис. 463 грн., а з першого жовтня, коли вчергове буде підвищено прожитковий мінімум, вона має становити 10 тис. 622 грн.

Тому уряду В.ЯНУКОВИЧА, вважає М.ТОМЕНКО, перед тим як обіцяти зростання виплат на другу і третю дитину, варто би було ініціювати повернення тих боргів, які він зараз має перед немовлятами. Разом з тим, наявність таких обіцянок, які зараз дає уряд В.ЯНУКОВИЧА на наступний рік, свідчить і про те, що економічна ситуація в країні цілком дозволяє Кабміну вже в цьому році розпочати виконання рішення Конституційного суду від 9 липня стосовно повернення громадянам ряду соціальних пільг, вважає один з лідерів БЮТ.