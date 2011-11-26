В Україні пройшла Загальнонаціональна хвилина мовчання за жертвами Голодомору

О 16.00 в Україні пройшла Загальнонаціональна хвилина мовчання на вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років.

Після цього розпочалася загальнонаціональна акція «Запали Свічку пам’яті», під час якої мільйони українців запалюють свічки біля меморіалів Голодомору та на вікнах своїх домівок.

У Києві проходять поминальні заходи за жертвами Голодомору 1932-1933 років.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 5 тисяч осіб пройшли ходою від станції метро «Арсенальна» до Національного меморіалу жертв Голодомору, де відбулася панахиди, яку відслужив предстоятель Української православної церкви Київського патріархату ФІЛАРЕТ. У панахиді також взяли участь представники Української греко-католицької церкви, Української автокефальної православної церкви та Римо-католицької церкви.

Акредитовані в Україні іноземні дипломати, активісти партій павого спрямування, представники ряду областей України засвітили Свічки пам’яті біля меморіалу.

На церемонії присутні колишні президенти України Леонід КРАВЧУК та Віктор ЮЩЕНКО з сім’єю, представники Київської міськдерждміністрації, народні депутати.