До спалаху ящуру у Великій Британії причетні науковці?

Виявлений у Великій Британії вірус ящуру ймовірно походить з ветеринарної дослідницької лабораторії, яка знаходиться за шість кілометрів від центру епідемії. Як повідомляє британське міністерство сільського господарства, у близько 60 корів з ферми Вулфорд у графстві Саррей виявлено вірус, ідентичний тому, що міститься у вакцині проти ящуру, яка виготовлялася в лабораторії на замовлення однієї з фармацевтичних компаній. Експерти встановлюють, чи було занесено вірус саме звідти. Нових випадків ящуру поки не виявлено. У суботу офіційний Лондон увів заборону на експорт домашньої худоби, а також усіх молочних та м’ясопродуктів. Внаслідок останнього масового спалаху ящуру у Великій Британії 2001 року загинуло, за різними оцінками, від шести до десяти мільйонів голів худоби.

Німецька хвиля