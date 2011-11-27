У Криму готуються до 400-річчя Дому Романових

Міністерство курортів і туризму Криму розробило новий туристичний маршрут - «Палаци і маєтки Криму».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Ради міністрів АРК.

У 2013 році відзначатиметься 400-річчя Дому Романових. «Починаючи з Олександра I, який у 1825 році придбав "Ореанду", перший південнобережний маєток Романових, і закінчуючи Миколою II, останнім російським імператором, усі російські імператори і члени їх сімей приїжджали на Південний берег Криму на відпочинок. Династія Романових впродовж кількох поколінь відчували ніжну любов до Криму і до своїх маєтків тут. Тому ми не можемо залишитися осторонь такої знаменної дати і починаємо цикл методичних екскурсій», – заявили в Мінкурортів Криму.

Перший маршрут передбачає відвідини палаців князя Дмитра Романова «Кічкіне», князя Георгія Романова «Харакс», князя Петра Романова «Дюльбер» і палацу графині Софії Паніної.